Door: redactie

21/08/17 - 21u15 Bron: vtmnieuws.be

video

De luchthaven van Charleroi is gisteravond aan een ramp ontsnapt. Dat zegt de vakbond ACV Transcom. Om half twaalf viel alle communicatie met de verkeerstoren uit. Op dat moment hing er gelukkig nog maar één vliegtuig in de lucht, dat is veilig kunnen landen. Bij Belgocontrol, dat de veiligheid van het luchtverkeer moet verzekeren, relativeren ze de zaak: "Er was op geen enkel moment gevaar", klinkt het.