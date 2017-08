Verdachte in proces rond Maaseikse Syriëronselaars vrijgelaten onder voorwaarden

Bewerkt door: IVI

Khalid B.

Eén van de verdachten in het proces tegen 13 vermoedelijke Syriëstrijders en -ronselaars uit Maaseik is maandag door de Brusselse correctionele rechtbank vrijgelaten onder voorwaarden. De man, Khalid B., had een tijdlang in de gevangenis gezeten in voorlopige hechtenis maar stond al verschillende maanden onder elektronisch toezicht. Het federaal parket heeft al beslist in beroep te gaan tegen zijn vrijlating. Het proces tegen de Maaseikse filière ligt intussen al sinds december stil na een wrakingsverzoek van de verdediging.

Volgens het federaal parket zouden de verdachten in het dossier mensen geronseld hebben om te gaan strijden aan de zijde van Islamitische Staat in Syrië en teruggekeerde strijders opgevangen hebben. Enkelen zouden ook zelf naar Syrië vertrokken zijn of dat op zijn minst geprobeerd hebben.



Het proces had eerst moeten beginnen op 21 september maar moest toen meteen met een dag uitgesteld worden omdat Khalid B. niet naar de zitting kon komen. De gps-tracker op zijn enkelband was immers niet uitgeschakeld en als hij zijn woning in Maaseik verliet, dreigde hij opgepakt te worden.



Procedurekwesties

Ook nadien werd het proces herhaaldelijk onderbroken door procedurekwesties, waarvan de laatste het wrakingsverzoek van de verdediging was, op 21 december. De verdediging had het verzoek neergelegd, nadat ze had vastgesteld dat de magistrate van het federaal parket zich in de beraadslagingskamer van de rechtbank had begeven.



Het Brusselse hof van beroep besliste tot tweemaal toe dat er wel degelijk een schijn van partijdigheid was gewekt maar beide beslissingen werden door het Hof van Cassatie verbroken. Midden augustus oordeelde het hof van beroep in Antwerpen dan dat het louter samen vertoeven van de parketmagistrate en de rechters in de beraadslagingskamer, onvoldoende was om een schijn van partijdigheid te wekken. De verdediging kondigde al aan tegen die beslissing in cassatie te gaan.