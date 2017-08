DéFI heeft minstens tachtig voorstellen voor nieuw regeerprogramma Franse Gemeenschap

Door: redactie

Olivier Maingain, voorzitter van DéFI. © belga.

De Franstalige partij DéFI heeft tachtig voorstellen opgelijst die ze opgenomen wil zien in een toekomstig regeerakkoord voor de Franse Gemeenschap. CdH en MR willen daar met DéFI een nieuwe regering maken zonder PS.

Nadat cdH-voorzitter Benoît Lutgen zijn coalitiepartner PS de wacht aanzegde, slaagde hij er voorlopig enkel in Wallonië in om een nieuwe coalitie op de been te brengen, samen met de MR. In Brussel en in de Franse Gemeenschap zijn meerdere partijen nodig. DéFI, dat nu samen met onder meer PS en cdH in de Brusselse regering zit, heeft de sleutels in handen, maar lijkt niet happig op een coalitiewissel.



Voor de Franse Gemeenschap heeft de partij van Olivier Maigain nu een lijstje met tachtig voorstellen klaar. "Die voorstellen zijn niet exhaustief. Ze draaien rond de essentie: het behoud van de instelling en haar bevoegdheden", zegt Maingain. Volgen hem zijn sommmigen uit op "institutionele avonturen" en op de ontmanteling van de Franse Gemeenschap.



"Wij zijn vurige verdedigers van de 'Féderation Wallonie-Bruxelles' (zoals de Franstalige politici de Franse Gemeenschap nu noemen, nvdr) en daarom zijn we bereid om onze verantwoordelijkheid op te nemen", zegt Maingain. DéFI wil dat de Franse gemeenschapsregering voortaan uit vijf ministers zou bestaan, van wie er twee uit de Waalse en twee uit de Brusselse regering komen. De vijfde zou specifiek voor de Franse Gemeenschap bevoegd zijn.



Verschillende Waalse politici willen bepaalde bevoegdheden van de gemeenschap naar de gewesten ovehevelen. DéFI wil dat niet en wil dat zo'n bevoegheidsoverdracht er zeker niet komt voor 2029.



Inzake onderwijs wil DéFI het veelbesproken inschrijvingsdecreet afschaffen en vervangen door een streekgebonden systeem. De partij wil ook de vaste benoeming van leraren hervormen en werk maken van een "echte evaluatiecultuur" voor leraren.