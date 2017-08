Jaan vraagt Gwen elke dag ten huwelijk, wist zij veel dat ze deze keer ook meteen zouden trouwen

LBB

21/08/17 - 20u57 Bron: eigen berichtgeving

© rv.

video Gwendoline Nys (37) en Jaan Cavens (30) zijn zaterdag getrouwd in het stadhuis van Oostende. Hun speciale dag was weliswaar nog extra bijzonder omdat Gwendoline op de morgen van het huwelijk nog helemaal van niets wist.

Jaan vroeg zijn vriendin een jaar lang elke dag ten huwelijk, zaterdag deed hij dat opnieuw, maar er was één groot verschil. "Wat zou je ervan denken als we het nu doen?" vroeg hij deze keer. De familie en vrienden zaten al klaar in de trouwzaal, en Gwen zei opnieuw ja.



"Ik was helemaal overdonderd, maar de dag was helemaal perfect", zegt de Oostendse. "Zondag heb ik een halve dag geweend van geluk, omdat alles toen pas echt binnenkwam."



Gwen wist helemaal van niets, al vallen nu wel enkele zaken op. "Zo wou mijn mama per se dat ik me liet opmaken en naar de kapper ging terwijl ze weet dat ik dat normaal gewoon zelf doe. Ze hamerde er ook echt op dat het een mooi kleed moest zijn. Ik zei tijdens het passen dat ik mezelf nog zag trouwen in dat kleed, dus toen wist ze wel dat het goed zat", lacht Gwen.