Poetsman sterft na ongeval met machine bij vleesbedrijf Westvlees

LSI

21/08/17 - 20u25 Bron: eigen berichtgeving

© LSI.

Een arbeidsongeval bij het vleesverwerkende bedrijf Westvlees in Westrozebeke (Staden) heeft vanavond rond half zeven het leven gekost aan een werknemer van het externe schoonmaakbedrijf ISS Facility Services.

De man was een nieuwe productielijn, die gisteren voor het eerst in gebruik was genomen, aan het reinigen toen hij in de machine terecht kwam en om het leven kwam. De hulp van de toegesnelde brandweer, ambulance en MUG mocht niet meer baten.



Hoe het arbeidsongeval precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. De plaats van het ongeval werd verzegeld en een wetsdokter aangesteld. Vandaag gaat de dienst Welzijn op het Werk ter plaatse. Een getuige moest in shock naar het ziekenhuis overgebracht worden.