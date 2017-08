Na de schokkende beelden: slachthuis Tielt zet deuren open voor publiek

Bewerkt door: ADN

Het Exportslachthuis in Tielt opent vanaf 4 september een maand lang de deuren voor het grote publiek. Het bedrijf neemt die beslissing na de kritiek die het kreeg nadat dierenrechtorganisatie Animal Rights schokkende beelden uit de varkensslachterij had verspreid.

Op 22 maart verspreidde Animal Right een undercoverreportage waarin te zien was hoe varkens in het slachthuis mishandeld werden. Het bedrijf kreeg een storm van protest over zich heen en moest zelfs enkele weken sluiten. Het Exportslachthuis werkte aan een stevig actieplan waarbij het respect voor de dieren en transparantie centraal staan.



"Sinds 23 maart 2017 hebben de directie en de medewerkers van het Exportslachthuis Tielt hard verder gewerkt en ervoor gezorgd dat dierenwelzijn een topprioriteit is. We beseffen echter ook zeer goed dat om het vertrouwen van de consument, de klanten en andere betrokken partijen terug te winnen, verregaande maatregelen nodig zijn. Onze ambitie is duidelijk: het modelslachthuis inzake dierenwelzijn onder de Belgische slachthuizen zijn", aldus het bedrijf van CEO Thomas De Roover De Brauwer.



In het kader van de inspanningen naar meer transparantie besliste het bedrijf om vanaf 4 september de deuren open te zetten, dit voor een maand lang. Iedereen die de gang van zaken persoonlijk wil vaststellen, is welkom voor een begeleid bezoek.