21/08/17 - 19u55 Bron: vtmnieuws.be

Elio Di Rupo blijft voorzitter van de PS tot na de parlementsverkiezingen van 2019, wanneer zijn huidig mandaat afloopt. Dat heeft hij verklaard tijdens de voorstelling van zijn zijn nieuwe boek 'Nouvelles conquêtes'. In dat boek schuift Di Rupo zijn persoonlijke ideeën over de uitdagingen van en antwoorden voor de toekomst naar voor. Het boek is zeker niet zijn politieke testament, zegt de ex-premier.