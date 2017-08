Door: redactie

Lotus Bakeries haalt verschillende soorten koekjes uit de rekken van enkele Belgische supermarktketens omdat ze vermoeden dat er fipronil in zit. Dat bevestigen Delhaize, Colruyt, Lidl en Carrefour aan VTM NIEUWS. Er komt geen terugroepactie voor de consumenten: mensen kunnen de producten van Lotus in hun kast gewoon opeten en er is ook geen gevaar voor de volksgezondheid. Lotus Bakeries wil voorlopig niet reageren.