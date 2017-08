Door: redactie

21/08/17 - 19u50 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

Er is een mogelijke verdachte opgepakt in verband met de schietpartij in het centrum van Diest van deze middag. Dat heeft het parket van Leuven bevestigd aan VTM NIEUWS. Er is nog geen informatie over het motief of over de identiteit van de verdachte, maar het staat wel al vast dat de verdachte een man is.