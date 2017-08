Voortvluchtige minderjarige opgepakt in Diepenbeek na ontsnapping uit Everberg

EB

21/08/17 - 18u54 Bron: Belga

De politie van de zone Limburg Regio Hoofdstad (LRH) heeft deze namiddag in Diepenbeek de minderjarige opgepakt, die begin deze maand gevlucht was uit de gesloten instelling in Everberg. De zestienjarige uit Hasselt was samen met een kompaan gaan lopen. Het was al de derde keer dat de minderjarige uit een jeugdgevangenis wist te ontsnappen.