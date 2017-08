Sam Ooghe

21/08/17 - 18u04 Bron: Eigen berichtgeving

Wondelgem Een oudere vrouw uit Gent is zwaargewond geraakt bij een ongeluk in de Brico in Wondelgem. De 75-jarige dame bezocht de buitenafdeling van Brico toen tuinpanelen naar beneden vielen en op haar benen belandden.