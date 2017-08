Oververhitte oven veroorzaakt kleine dakbrand

Jimmy De Schrijver

21/08/17 - 17u20 Bron: Eigen berichtgeving

Overpelt Bij het bedrijf Balak Coatings, op de Europalaan op de industriezone Nomimpark in Overpelt, was er deze namiddag even een dakrand. Het vuur in het bedrijf, gespecialiseerd in de productie en oppervlaktebehandeling van hekwerk, werd omstreeks 15.15 uur opgemerkt.