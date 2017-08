Na diefstal: "Zij hebben het lef om mij te bestelen, ik het lef om hen herkenbaar op het net te plaatsen"

Siebe De Voogt

21/08/17 - 16u45

De twee daders gingen er vrijdagnamiddag met een pot tabak vandoor. © Siebe De Voogt.

De eigenaar van krantenwinkel Press Shop in Blankenberge heeft op zijn Facebookpagina camerabeelden geplaatst van twee jonge dieven die vrijdag een pot tabak stalen in z'n zaak op de Grote Markt. "Schending van de privacy? Zij hebben het lef om mij te bestelen, dus heb ik het lef om hen herkenbaar op internet te plaatsen", foetert Tano Cattoor.

De diefstal vond vrijdagnamiddag even na 16 uur plaats. Op de beelden is te zien hoe één van de schijnbaar minderjarige daders de pot met tabak - kostprijs: 35 euro - in zijn rugzak verstopt. Vervolgens wandelt hij met zijn kompaan de zaak buiten zonder te betalen.



Cattoor plaatste screenshots van de beelden op Facebook. Zijn bericht werd in twee uur tijd al meer dan 200 keer gedeeld. "Hopelijk levert het snel resultaat op", stelt de man die vooralsnog geen aangifte deed bij de Blankenbergse politie. Die keurt zijn werkwijze af en roept op om in dergelijke gevallen steeds aangifte te doen én de beelden aan de bevoegde instanties over te maken.