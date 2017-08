Di Rupo blijft PS-voorzitter tot na de verkiezingen van 2019

EB

21/08/17

Elio Di Rupo, vandaag bij de voorstelling van zijn jongste boek. © photo news.

Elio Di Rupo blijft voorzitter van de PS tot na de parlementsverkiezingen van 2019, wanneer zijn huidig mandaat afloopt. Dat heeft hij vandaag verklaard tijdens de voorstelling van zijn zijn nieuwe boek 'Nouvelles conquêtes' ('nieuwe veroveringen'). In dat boek schuift Di Rupo zijn persoonlijke ideeën over de uitdagingen van en antwoorden voor de toekomst naar voor. Het boek is zeker niet zijn politieke testament, zegt de ex-premier.

Dit is geen testament. Het is een blik op de toekomst en ik hoop de komende tien jaar aan de realisatie ervan te werken Elio Di Rupo De Franstalige socialisten werken al sinds 2015 aan een inhoudelijke vernieuwing. Di Rupo zette toen een "chantier des idées (een "ideeënwerf") in gang, een vernieuwingsoperatie die binnenkort afgerond wordt. Het boek van Di Rupo moet gezien worden als zijn persoonlijke bijdrage aan die operatie. Het PS-bureau, waarop alle partijkopstukken (met uitzondering van Paul Magnette, die met vakantie is) aanwezig waren, keurde vandaag 123 voorstellen voor die operatie goed. De verschillende afdelingen en federaties gaan de teksten nu bespreken en eind november volgt er dan een groot congres.



De schandalen, de slechte peilingen en het gedwongen vertrek van de PS uit de Waalse regering deden her en der de vraag rijzen naar het leiderschap van Di Rupo, al valt voorlopig niemand Di Rupo publiek af. De ex-premier zegt nu duidelijk dat hij niet van plan is om zijn mandaat, dat loopt tot in 2019, vervroegd neer te leggen. "Ik heb de 'chantier des idées' in gang gezet. Ik zal mijn werk voortzetten tot het einde van mijn mandaat", zei Di Rupo. Een politiek testament is het boek zeker niet, verzekert hij. "Het is net het omgekeerde van een testament. Het is een blik op de toekomst en ik hoop de komende tien jaar aan de realisatie ervan te werken", klonk het op de voorstelling. Lees ook Di Rupo over Waals regeerakkoord: "CdH past strategie van de koekoek toe"

