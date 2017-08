Vermist: Jean-Marie Claesen (54) uit Zutendaal

Bewerkt door: ADN

21/08/17 - 16u33 Bron: Federale Politie

© Federale Politie.

Op maandag 21 augustus 2017 verliet de 54-jarige Jean-Marie Claesen tussen 03u00 uur en 03u30 uur zijn woning gelegen in de Hoogstraat in Zutendaal. De man verplaatst zich vermoedelijk te voet en sindsdien ontbreekt elk spoor van hem.

De heer Claesen is struis gebouwd, 1m80 lang en heeft zwart haar.

Hij heeft een zongebruinde huid, draagt een bril en stottert als hij praat. Op het ogenblik van zijn verdwijning droeg hij een blauwe jeansbroek, grijze trui (met opschrift 'Bouwbedrijf OMA') en werkschoenen.



Hebt u meer informatie over dit feit, gelieve dan contact op te nemen met de politie via het gratis nummer 0800 30 300.U kan ook reageren via email: opsporingen@police.belgium.eu.