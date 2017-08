Vrachtwagen over de kop op E40 richting Brussel

Didier Verbaere

Wetteren Op de E40 richting Brussel is een chauffeur omstreeks 15.30 de controle over zijn vrachtwagen kwijtgeraakt. Het ongeval gebeurde in Wetteren. De truck raakte de vangrail, ging over de kop en belandde in de gracht naast de pechstrook.