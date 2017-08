Man (48) knalt met Mustang tegen gevel in Elen

EB

Bij een verkeersongeval op de Rijksweg in Elen (Dilsen-Stokkem) is de voorbije nacht een 48-jarige man uit Dilsen-Stokkem zwaargewond geraakt. Om een onbekende reden is de man in zijn Ford Mustang van zijn traject afgeweken en tegen de gevel van een woning beland. De brandweer van Maaseik kwam ter plaatse. De gevel van het huis raakte zwaar beschadigd.