Vakbond en organisaties voeren ludieke actie tegen minimumdienst bij spoor

21/08/17 - 14u27 Bron: Belga

Ter illustratie: een trein in Brussel-Zuid. © photo news.

Niet iedereen is het eens met de invoering van een minimumdienst bij de spoorwegen in geval van staking. De Brusselse afdeling van de socialistische spoorbond ACOD Spoor en enkele organisaties voeren woensdag in de stations Brussel-Zuid en Brussel-Centraal een ludieke actie tegen de minimumdienst. "De actie zal geen impact hebben op het reizigersverkeer", verzekert Philippe Dubois, vakbondssecretaris van de Franstalige vleugel (CGSP Cheminots).