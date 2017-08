Stoffelijk overschot gevonden in Dender

Tim Van Damme

21/08/17 - 14u05

Politie en brandweer zijn ter plaatse om het lichaam uit het water te halen. © Tim Van Damme.

denderleeuw

In Denderleeuw zijn politie en brandweer volop bezig om een stoffelijk overschot uit de Dender te vissen. Dat werd rond 13.10 uur opgemerkt aan het sas van de Huissegemstraat. Op dit moment is het nog niet duidelijk wie het slachtoffer is. Volgens omstaanders zou het lijk al lange tijd in het water hebben gelegen vooraleer het door het sas werd tegengehouden.