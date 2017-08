Drugsdealer in cel voor betrokkenheid bij dodelijke overdosis

Bewerkt door: ESA

De Brugse correctionele rechtbank heeft een 45-jarige Limburger veroordeeld tot 37 maanden effectieve gevangenisstraf voor het dealen van drugs in Brugge. Detlef L. verkocht cannabis, heroïne, speed en xtc. Momenteel zit hij in de gevangenis voor zijn betrokkenheid bij een dodelijke overdosis.

Op 26 juli 2016 viel de politie binnen in de woning van Detlef L. in Brugge. Tijdens de huiszoeking werden 800 gram speed, 113 gram cannabis, 30 gram hasj en 67 xtc-pillen aangetroffen. Het onderzoek was in een stroomversnelling gekomen toen een afnemer vertelde dat hij een gram heroïne gekocht had bij de uitgeweken Limburger. Volgens de speurders begon de beklaagde al in januari 2015 opnieuw te dealen. Het OM vorderde vier jaar effectieve celstraf.



De verdediging benadrukte dat L. zijn handeltje pas in februari 2016 opnieuw opstartte. Daarnaast stelde meester Daphné Florequin een straf met voorwaarden voor. De rechtbank ging hier niet op in en veroordeelde de beklaagde tot een effectieve celstraf van 37 maanden. Hij moet ook een geldboete van 6.000 euro betalen.



Detlef L. werd in het verleden al meermaals veroordeeld voor drugsfeiten. Momenteel zit de man in de cel voor zijn mogelijke betrokkenheid bij een drugsdode op 2 juni in de Baliestraat in Brugge. Hij komt in aanmerking als mogelijke leverancier van de drugs die aan dat slachtoffer het leven kostten.