Door: redactie

21/08/17 - 13u55 Bron: vtmnieuws.be

video

Kankeronderzoeker Johan Swinnen kreeg in 2011 te horen dat zijn toen dertienjarige zoon kanker had. Zijn overlevingskans bedroeg slechts een paar procent. Johan nam zich voor "iets zots" te doen als Pieter na vijf jaar nog bij hem zou zijn. Vandaag is Pieter aan de beterhand en vult papa Johan zijn belofte in. 2400 kilometer wandelen in 32 dagen. "Van Leuven naar Compostella als eerbetoon aan alle kankerpatiënten."