Vrouw op klaarlichte dag doodgeschoten in Diest

Door: redactie

21/08/17 - 12u57

Het incident vond plaats in de Koning Albertstraat in Diest, in het ACV Dienstencentrum. © Google Maps.

In het centrum van Diest is vanmiddag een vrouw neergeschoten. Het slachtoffer zou daarbij overleden zijn. De politie heeft de Koning Albertstraat in het centrum volledig afgesloten. Het incident gebeurde in het kantoor van het ACV Dienstencentrum.



De dader zou het kantoor binnengestapt zijn en de bediende achter het loket neergeschoten hebben. Het is nog niet duidelijk of het om een overval ging of dat er een andere aanleiding voor de feiten is. Politie en hulpdiensten zijn massaal aanwezig. De politie is nog op zoek naar de dader en geeft voorlopig geen verdere commentaar.



Later meer.