Syriërs gaan elkaar te lijf met gebroken flessen in hartje Brussel

21/08/17 - 13u02 Bron: Belga

Zondagochtend heeft zich vlakbij de Brusselse Beurs een uitermate bloedige vechtpartij voorgedaan tussen vier Syriërs. Dat meldt de krant La Capitale en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Drie betrokkenen konden opgepakt worden maar twee van hen, die zwaargewond raakten, verblijven nog in het ziekenhuis. Het parket heeft een gerechtelijk onderzoek geopend tegen de betrokkenen, voor poging tot doodslag.



De juiste aanleiding voor de vechtpartij is nog niet duidelijk, net zomin als de exacte omstandigheden. Wel is duidelijk dat de vier Syriërs het rond 5.30 uur aan de stok kregen en elkaar te lijf gingen met gebroken flessen.



Twee van hen gingen zich nadien elk afzonderlijk aanbieden bij de politie, één in het commissariaat aan de Kolenmarkt, een andere bij een patrouille in de voetgangerszone. Uiteindelijk werden drie vechtersbazen opgepakt, van wie er twee nog zwaargewond in het ziekenhuis liggen. De ene heeft een zware hoofdwonde, de andere een ernstige verwonding aan de arm.