Kankerprof loopt 2.400 kilometer met 500 brieven van patiënten

Bart Mertens

21/08/17 - 12u53

Kankeronderzoeker Johan Swinnen loopt van Leuven naar Compostella. Hij doet dat voor zijn zoon Pieter, die zelf aan kanker lijdt. © Jan Aelberts.

video Kankeronderzoeker Johan Swinnen (52) is begonnen aan zijn 2.400 kilometer lange looptocht naar Santiago de Compostela. Als eerbetoon aan zijn zoon Pieter (20), die kanker kreeg, en aan al wie met de ziekte te maken krijgt. Om geld te verzamelen voor kankeronderzoek ook.

"Ik kreeg meer dan vijfhonderd brieven van patiënten en hun familieleden. Al die boodschappen van angst en hoop draag ik mee in mijn rugzak op weg naar Compostela. Die boodschappen zullen ook mij de kracht geven op moeilijke momenten. Mijn looptocht naar Compostela staat symbool voor de strijd die kankerpatiënten dag na dag leveren. Eigenlijk is wat ik doe niets in vergelijking wat zij moeten doorstaan in hun strijd", klinkt het.



Mensen kunnen nog steeds brieven en boodschappen bezorgen. Wie zijn actie wil steunen, kan ook een vrijwillige bijdrage leveren door de aankoop van een kilometer via de website.



En over kilometers gesproken... Johan wil 2.400 kilometer afleggen in amper 32 dagen. Dat komt neer op 10 tot 12 uur lopen per dag, goed voor twee marathons. Meer info: www.post-voor-compostela.be.



