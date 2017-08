Wie heeft Louise (12) uit Ingelmunster gezien?

Alexander Haezebrouck

Louise heeft een opvallend groene schijn in haar haar. © Alexander Haezebrouck.

De 12-jarige Louise-Marie-Luna Mattheeuws uit Ingelmunster is sinds vrijdagavond vermist. Het meisje vertrok die dag omstreeks 17 uur vanuit haar woning in de Vlasbloemstraat in Ingelmunster, sindsdien ontbreekt elk spoor van haar. Op het moment van de verdwijning droeg ze een groene trui met een rits en een zwart buideltasje. Ze heeft opvallend haar met een groene schijn. Louise is ongeveer 1.55 meter groot en is mentaal gezond. De politie onderzocht afgelopen weekend alle mogelijke pistes, maar tast voorlopig in het duister. Ook Child Focus is ondertussen ingelicht.