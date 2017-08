Dode en vier gewonden bij ongeval op E34 in Oud-Turnhout

Jef Van Nooten

Op de E34 is vanochtend een zwaar verkeersongeval gebeurd ter hoogte van Oud-Turnhout. De bestuurder van een bestelwagen met aanhangwagen viel vermoedelijk in slaap. De auto ramde een paal naast de snelweg.



Het busje telde vijf Roemeense inzittenden. Twee inzittenden werden uit het voertuig geslingerd. Eén van hen overleed ter plaatse. De drie anderen moesten door de brandweer bevrijd worden en raakten gewond. Door het ongeval is één rijstrook van de snelweg afgesloten.