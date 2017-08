Kortrijk zorgt voor primeur met applicatie voor UiTPAS

MV

20/08/17 - Bron: Belga

Kortrijk lanceert als eerste in Vlaanderen een applicatie voor de voordeelkaart UiTPAS. De app werd zondag voorgesteld in de West-Vlaamse stad.

In heel wat steden en gemeenten in Vlaanderen kunnen inwoners gebruik maken van een UiTPAS, een spaar- en voordelenprogramma. De pas is vooral in het leven geroepen om kansengroepen te laten deelnemen aan het vrijetijdsaanbod in de stad. Ook in de regio rond Kortrijk, regio zuidwest, kan iedereen gebruik maken van de pas. Er zijn al 23.000 UiTPASsers in de regio, waarvan 6.279 in Kortrijk alleen.



Dat noopte Kortrijk, het OCMW en Cultuurnet Vlaanderen ertoe om werk te maken van een kaartloze UiTPAS. In eerste instantie kon er gebruik gemaakt worden van de identiteitskaart, maar nu is er ook een applicatie ontwikkeld voor smartphone en tablet waarop de gebruiker kan zien hoeveel punten hij heeft gespaard en wat hij ermee kan doen.



Er werd 40.000 euro gepompt in dit pioniersproject. De stad draagt de helft van de kosten. Een uitrol in Vlaanderen behoort zeker tot de mogelijkheden.