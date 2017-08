Vier gewonden nadat auto op mensen inrijdt in Bertrix

Door: redactie

20/08/17

Vlakbij een dansfeest in Assenois (Bertrix) is een wagen in de nacht van gisteren op vandaag opzettelijk ingereden op verschillende mensen. Dat is vernomen van het parket van Luxemburg. Zeker vier mensen raakten gewond. Het parket omschrijft de feiten als poging tot doodslag. Het gaat niet om een terreuraanslag, wordt benadrukt.