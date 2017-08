Doel 4 ligt stil na geblokkeerd signaal tijdens veiligheidstest

avh

20/08/17 - 11u41 Bron: Belga

De kerncentrale Doel 4 ligt sinds vanmorgen iets voor 4 uur stil nadat op het einde van een driemaandelijkse test op het correct functioneren van de veiligheidsautomatismen van de centrale een signaal is geblokkeerd. Dat is vernomen van woordvoerster Els De Clercq van de kerncentrale. "Het gaat om een probleem van besturing", zegt ze. De verwachting is dat de centrale in de loop van vandaag heropgestart wordt.