Zware brand in centrum van Mechelen

Door: redactie

20/08/17 - 11u28 Bron: Belga

Archiefbeeld van de brandweer in Mechelen. © Foto Aerts.

In de nacht van zaterdag op zondag heeft in hartje Mechelen een zware brand gewoed. Twee bewoners raakten lichtgewond en werden voor controle overgebracht naar het ziekenhuis. Dat is vernomen van de lokale politie.

Iets voor middernacht brak in een woning in de Arme Clarenstraat een zware brand uit. De brand blussen was niet evident, met bijvoorbeeld een ladderwagen in het smalle straatje. Uiteindelijk raakte de klus omstreeks 3.00 uur grotendeels geklaard. De woning is onbewoonbaar door de grote schade.



Volgens de politie waren er drie bewoners aanwezig. Twee van hen, onder wie een moeder en een zoon, werden lichtgewond en aangedaan door de feiten naar het ziekenhuis overgebracht.



Een van de brandweerlieden zou even gekneld hebben gezeten toen een stuk zoldering instortte, maar hij kon zich snel bevrijden. Over de oorzaak van de brand is nog geen zekerheid. Er is naar verluidt wel een knal gehoord in de buurt van waar een tv stond.