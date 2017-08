Eindelijk: de zon komt weer piepen

Door: redactie

20/08/17

© Thinkstock.

Vanochtend is het op de meeste plaatsen vrij zonnig. In de loop van de dag ontstaan er stapelwolken die tijdelijk kunnen uitspreiden. Een enkel buitje is nog mogelijk in het noorden van het land maar op de meeste plaatsen blijft het droog. Dat meldt het KMI. Naar de avond toe worden de opklaringen tijdelijk breder. Het blijft vrij fris met maxima van 15 tot 21 of plaatselijk 22 graden.

Vanavond is het rustig en droog met vooral in het noorden soms brede opklaringen. In de loop van de nacht neemt de bewolking geleidelijk toe vanaf het Kanaal. In het westen en langs de Franse grens kan er naar de ochtend wat lichte regen vallen. De minima liggen tussen 8 en 14 graden.



Ondanks de hoge luchtdruk bereikt maandag een warmtefront onze streken en komen we terecht in vochtige lucht. Het wordt zwaarbewolkt en af en toe kan er wat lichte regen of motregen vallen. Het blijft bovendien vrij fris met maxima van hooguit 17 tot 19 graden in de Ardennen en 20 of 21 graden elders in het land.



Met een hogedrukgebied in de buurt blijft het dinsdag rustig, maar aanvankelijk nog vrij nevelig en grijs. Mogelijk valt er hier en daar nog een beetje motregen. In de loop van de namiddag breekt de zon geleidelijk door het wolkendek en stijgen de temperaturen naar 20 tot 24 graden.



Woensdag wordt vanuit het zuidoosten droge en warme lucht aangevoerd. We krijgen rustig en zonnig weer met temperaturen tussen 22 en 27 graden.



Donderdag komen we opnieuw in wat koelere zeelucht terecht met iets lagere temperaturen maar de kans op regen blijft nog beperkt.



Vrijdag en zaterdag wordt het onstabiel en groeit de kans op buien. Het wordt vrij zacht.