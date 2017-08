Explosieve toename van vrije beroepen dankzij vrouwen

lva

20/08/17 - 05u02 Bron: Belga

© Thinkstock.

De voorbije tien jaar nam het aantal 'vrije beroepers' - artsen, paramedici, architecten, advocaten,... - met bijna 65 procent toe. In die mate dat bijna één op de drie zelfstandigen vandaag een vrij beroep uitoefent. De toename is vooral te danken aan de vrouwen. Dat schrijft Het Nieuwsblad vandaag.

In diezelfde periode groeide het totale aantal zelfstandigen maar met een vijfde aan. Volgens Christine Mattheeuws van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) is het een kwestie van tijd vooraleer de vrije beroepen de sterkst vertegenwoordigde groep zullen zijn binnen de zelfstandigen.



45 procent van alle vrije beroepers een vrouw

De sector van de vrije beroepen kent een enorme vervrouwelijking. Momenteel is bijna 45 procent van alle vrije beroepers een vrouw. In steeds meer vakgebieden maken ze al de meerderheid uit, met paramedici en apothekers op kop.