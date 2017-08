VIDEO: Bewakingscamera filmt spectaculair ongeval met vluchtmisdrijf

Tim Van Damme

19/08/17 - 20u15

© Tim Van Damme.

video In Aalst zijn deze avond drie mannen op de vlucht geslagen nadat ze hun auto aan hoge snelheid in de gevel van een woning hebben geboord.

Het ongeval gebeurde rond 18.30 uur in de Moorselbaan in het centrum van de stad. Ter hoogte van geschenkwinkel Furkan ging het mis. Op de bewakingsbeelden van de winkel is duidelijk te zien hoe het verkeer vertraagt. Een zwarte Mercedes en een zwarte Nissan Note kunnen nog op tijd remmen. Het drietal met de grijze Peugeot 206 gaat loeihard dor de bocht, ramt de achterkant van de Nissan en knalt vervolgens in de gevel van een appartement. Meteen na de klap zet het drietal het op een lopen.