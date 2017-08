Twee verdachten van autodiefstal in Luik opgepakt in Antwerpen

MV

19/08/17

In Antwerpen zijn vrijdagochtend twee personen opgepakt die in Luik een autodiefstal en een diefstal met geweld hadden gepleegd. Dat melden het parket van Luik en de politie van Antwerpen. De twee werden overgedragen aan het Luikse parket.

De politie werd vrijdag rond 11.30 uur opgeroepen omdat aan de Mexicobrug een gestolen voertuig herkend werd door het automatische nummerplaatherkennigssysteem ANPR. De bestuurder van de auto, een Volvo V40 die woensdag in Luik werd gestolen, vluchtte daarop weg en kwam pas tot stilstand toen hij in de Paleisstraat tegen een andere wagen botste. Daarbij vielen geen gewonden.



Volgens het parket van Luik zaten in de wagen drie personen, die alledrie op de vlucht sloegen, en waarvan er slechts twee gevat konden worden. De Antwerpse politie spreekt van twee inzittenden, die te voet op de vlucht sloegen, en allebei werden gevat.



Gekend bij de politie

De gearresteerde verdachten zijn twee mannen van 20 en 25 uit Luik die al gekend waren bij de politie. De wagen en de nummerplaten, die sinds donderdag geseind stonden, werden in beslag genomen. De bestuurder testte bovendien positief voor drugsgebruik.



De mannen hadden in de nacht van 15 op 16 augustus de wagen gestolen. Ze hadden aan de eigenares van de wagen gezegd dat ze tegen hun wagen was gereden. Nadat de vrouw was uitgestapt om te kijken wat er was gebeurd, gingen de twee er met de wagen vandoor. Enkele honderden meters verder stalen ze nummerplaten om vast te maken aan de gestolen wagen. Donderdag reden de twee met de gestolen wagen in Luik rond alvorens op een gewelddadige manier een gsm te stelen van een koppel.