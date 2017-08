Voetganger doodgereden in Sclessin

MV

Een veertiger uit Verviers is in de nacht van vrijdag op zaterdag omvergereden op het voetpad in Sclessin. De man is ter plaatse aan zijn verwondingen overleden. Dat bevestigt het parket van Luik. De bestuurder van de wagen is aangehouden.