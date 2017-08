Child Focus zoekt verdwenen Liam (11) en Elise (13)

Wannes Vansina

19/08/17 - 13u54 Bron: Eigen berichtgeving

© Child Focus.

Child Focus heeft een opsporingsbericht verspreid voor Liam (11) en Elise Merckx (13). Volgens het bericht verdwenen ze in Duffel, maar de aangifte gebeurde in het Oost-Vlaamse Brakel, waar ze sinds kort ook zouden wonen.

De kinderen zijn gisteren op een onduidelijk tijdstip vertrokken en sindsdiend spoorloos. Volgens woordvoerder Dirk Depover van Child Focus verdwenen ze vermoedelijk samen met de fiets, "maar dat blijft een vermoeden", benadrukt de woordvoerder.



Ze zouden wel nog zijn opgemerkt en er kwamen al enkele reacties op het opsporingsbericht. Vandaar dat de verdwijning voorlopig niet als onrustwekkend wordt beschouwd. Ze zou kaderen in de thuissituatie van de kinderen.



Litteken

Elise is 1,60 meter groot, slank gebouwd, heeft blauwe ogen en lang blond haar. Ze zou onder meer ook herkenbaar zijn aan een litteken op haar rechterbeen ter hoogte van de knieholte. Liam is 1,55 meter groot, eveneens slank, heeft bruine ogen en lichtbruin kort haar.



Wie een tip heeft in verband met de kinderen, wordt verzocht om dat te melden aan Child Focus op het nummer 116 000 of aan de politie op 0800/30 300.