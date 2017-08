Onderzoeksrechter laat verdachten vrij omdat ze niet op rechtbank raken

KVDS

Drie Roemeense vrouwen die verdacht worden van diefstal zijn weer op vrije voeten omdat ze door aanslepende problemen met het Antwerpse gevangenentransport niet naar de rechtbank werden gebracht. Een Mechelse onderzoeksrechter liet hen daarop vrij. Dat schrijft de krant De Standaard.

Maar in de zaak van drie Roemeense dievegges - die ook op de agenda stond die dag - werden de verdachten wél vrijgelaten. Als een onderzoeksrechter zoiets beslist, kan het parket immers níét in beroep gaan, zo schrijft De Standaard. Net als de verdachte van drugshandel zaten de vrouwen al een maand in voorhechtenis. Volgens de onderzoeksrechter heeft iedereen het recht om zich voor de raadkamer te verdedigen en werd dat recht voor de vrouwen met voeten getreden.



Volgens Sven Lommaert van de Antwerpse politie was er de ochtend van 11 augustus maar een zestal mensen van het veiligheidskorps van Justitie aanwezig op een theoretisch kader van 36, zegt hij aan De Standaard. "'s Middags waren het er nog 3. Van onze eigen mensen waren er 19 mensen aan het werk. Er stonden die dag veel transporten op de agenda. Om het grootste deel van de taken te kunnen uitvoeren, hebben we nog 7 politiemensen van een andere dienst opgetrommeld. Maar we hebben inderdaad enkele transporten moeten laten vallen. Dat doen we niet graag. We doen alle moeite om criminelen op te pakken, dan is het niet leuk dat ze niet voor de raadkamer kunnen verschijnen, met het risico dat ze worden vrijgelaten.'