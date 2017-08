Twee twintigers zwaargewond na straatrace in Boechout

SPS

Twee Antwerpse twintigers zijn vannacht levensgevaarlijk gewond geraakt bij een vermoedelijke straatrace in Boechout. Dat meldt de politiezone MINOS.

Omstreeks 1 uur, zo zegt de politie, reden twee voertuigen vanuit Boechout op de Borsbeeksesteenweg richting Borsbeek. Volgens getuigen reden ze aan een hoge snelheid. Een van de wagens zou bij een inhaalmanoeuvre tegen de rand van het voetpad hebben gereden en daarbij de controle kwijt zijn geraakt. Het voertuig botste tegen een stenen boord, ging over de kop en belandde in een grasveld.



De inzittenden, twee mannen, geboren in 1992 en 1991, moesten door de brandweer worden bevrijd. Dat duurde een hele tijd. Ze werden in levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis, al zou dat levensgevaar intussen zijn geweken.



De politie heeft geen gegevens van het tweede voertuig, dat is doorgereden. Het wordt nog opgespoord. De getuigen van het ongeval kwamen de twee racers tegemoet en moesten zelf nog uitwijken, besluit de politie.