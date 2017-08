Belgische militairen vinden na patrouille hartverwarmende boodschap op hun wagen

Koen Van De Sype

19/08/17

© Twitter.

"Bedankt voor alles wat jullie voor ons doen. Jullie zijn onze engelbewaarders." Die boodschap en een roze bloem vonden enkele van onze militairen op hun voertuig toen ze terugkwamen van een patrouille. Ze deelden een foto op Twitter en die kon op nog meer warme reacties rekenen.

Op sommige plaatsen in ons land patrouilleren nog altijd militairen sinds de terreurdreiging in Europa steeg en de vreselijke aanslagen op de luchthaven van Zaventem en het metrostation van Maalbeek. En hun werk wordt duidelijk geapprecieerd. Het is niet bekend in welke stad de foto werd genomen, maar aangezien er een metro is - zoals je in de weerspiegeling van het raam kan zien - moet het in Brussel, Antwerpen of Charleroi gebeurd zijn.