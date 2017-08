Drie zwaargewonden bij zware crash op E17 in Temse

Kristof Pieters

19/08/17 - 10u28

Temse Op de E17 in Temse heeft zich vanochtend in de richting van Gent rond 4.30 uur een bijzonder zwaar verkeersongeval voorgedaan. Een auto met Britse nummerplaat werd aan zeer hoge snelheid achteraan aangereden door een BMW.

Door de klap begonnen beide voertuigen te tollen. Eén van de wagens raakte daarbij de flank van een vrachtwagen die op de rechtse rijstrook reed. Bij het ongeval raakte nog een derde personenwagen betrokken die inreed op de wrakken.



De bestuurder van de BMW werd uit zijn voertuig geslingerd en kwam deels onder zijn auto terecht. Hij werd met levensbedreigende verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. In de auto met Britse nummerplaat zat een Pools gezin dat in Groot Brittannië woont. Ze waren met hun 6-jarige dochtertje op terugweg naar huis na een vakantie. De moeder en de dochter raakten zwaar gewond, net als de vader die door de brandweer bevrijd moest worden uit de totaal verhakkelde wrak.



De bestuurder van de derde wagen, een Mercedes, liep lichte verwondingen op. Het parket van Oost-Vlaanderen stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. De 3 rijstroken van de E17 waren uren lang afgesloten. Het verkeer mocht enkel stapvoets over de vluchtstrook langs het ongeval passeren. Er stond een lange file met een hoog oplopende wachttijd. Pas om 9.45 uur was de rijbaan vrijgemaakt.