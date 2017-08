FAVV-topman: "Wij hebben tenminste ontdekt dat er iets mis was"

ROEL WAUTERS

Nu de storm over fipronil gaat liggen, blikt Herman Diricks, topman van het Federaal Voedselagentschap terug op de heftigste twee weken van zijn carrière. "Het debat was niet altijd redelijk."

Hij had een vakantie gepland in de Dordogne, maar die ging in rook op toen het verboden insecticide fipronil in Belgische eieren opdook. In plaats van wijn te proeven en kastelen te bezoeken, moest topman Herman Diricks de zwaarste crisis zien te beheren sinds de oprichting van het Federaal Voedselagentschap (FAVV). "Het zijn heel erg intense weken geweest", vertelt hij. "Je ligt daarvan wakker. Op het moment dat je het incident onder controle probeert te krijgen, word je langs verschillende kanten aangevallen. Terwijl je daar eigenlijk geen tijd voor hebt."

"Als alles achter de rug is, gaan we dit evalueren. Het mag niet als een excuus klinken, maar veel collega's waren op verlof. Je zet dan alle middelen en mensen in om de besmetting aan te pakken. Ik moet keuzes maken en kan niet alle focus op de communicatie leggen. Het is belangrijk dat we voldoende ruimte krijgen om onze basisjob te doen: de voedselveiligheid controleren."

Voelt u zich miskend?

"Miskend? Ik weet niet of dat de juiste term is. (denkt na) Fipronil is een probleem in zeventien landen, tot in Zuid-Korea toe. We krijgen het verwijt dat het zo lang duurde vooraleer we erachter zijn gekomen dat er iets mis was. Wel, wij zijn er tenminste achter gekomen. Die andere landen niet. Toch leek het plots of wij de risee van Europa waren, terwijl we net goed werk leverden."



