Open Vld'ster stelt voor: "Geef elke huurder 1.500 euro belastingvoordeel per jaar"

ASTRID ROELANDT

19/08/17 - 05u00

© BELGA.

Vlaams Parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) wil dat wie een huis huurt, een deel van de huur kan aftrekken van zijn belastingen. Concreet denkt ze aan een bonus van 1.500 euro per jaar. "Onbetaalbaar", reageert minister van Wonen Liesbeth Homans.

"Wie een woning koopt, krijgt al een belastingvermindering via de woonbonus", legt Van Volcem uit. "Maar wie huurt, krijgt dit niet. Die discriminatie moeten we wegwerken." Zij pleit daarom voor een 'huurbonus'. "Als je een deel van de huur fiscaal aftrekbaar maakt, geef je jonge mensen bijvoorbeeld meer ruimte om te sparen."



Concreet denkt het Open Vld-parlementslid aan een jaarlijkse fiscale bonus van 1.500 euro per persoon. Maar zo'n fiscale aftrek kan enkel gebruikt worden door wie ook effectief belastingen betaalt. Wie te weinig verdient, profiteert hier niet van. Volgens Van Volcem worden sommige mensen nu ontmoedigd om werk te zoeken. "Want als hun inkomen stijgt, verliezen ze hun huurpremie en moeten ze toch weer meer uitgeven aan huur. De huuraftrek stimuleert dat juist."



Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans (N-VA) schiet de huurbonus meteen af. "Denken dat je dat kan financieren, is complete nonsens", foetert Homans. Maar volgens Van Volcem zijn er grote terugverdieneffecten. "Je moet het huurbeleid in zijn geheel bekijken. Als er een fiscale aftrek komt, hoef je mensen geen huurpremie meer te geven." Open Vld berekent nu de kostprijs van het voorstel. "Ik hoop dat we het debat hierover kunnen aangaan", aldus Van Volcem.