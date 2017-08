Door: redactie

Zo'n 260 strandredders zijn gisteravond met een brandende fakkel in de Noordzee gedoken in Middelkerke. Dat is een jaarlijkse traditie, om iedereen die instaat voor de veiligheid van de badgasten aan de kust, te huldigen.