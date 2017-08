Partner opgepakt van vrouw die dood aangetroffen werd in Seneffe

KVE

18/08/17 - 19u58 Bron: Belga

De partner van de 47-jarige vrouw die maandag dood aangetroffen werd in het kanaal Brussel-Charleroi, is na bekentenissen aangehouden voor doodslag.

Hij zegt dat de vrouw overleed nadat hij haar geslagen had en dat hij daarna haar levenloze lichaam in het water heeft gegooid.



De eerst onbekende vrouw kon worden geïdentificeerd nadat de politie een oproep tot getuigen had gelanceerd. Woensdag werd haar 32-jarige partner meegenomen voor verhoor. Hij bekende uiteindelijk dat de vrouw gestorven is na huiselijk geweld.