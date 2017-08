Door: redactie

18/08/17 - 18u39 Bron: Eigen berichtgeving

© Yvan Fonck.

Door de regen van de afgelopen dagen lijkt de herfst stilaan te zijn ingezet. "En dan komen de kaboutertjes buiten", schrijft lezer Yvan Fonck ons.

Groot was zijn verbazing toen hij vandaag in zijn weide in Erpe-Mere een zwam/paddestoel aantrof met een diameter van bijna dertig centimeter!