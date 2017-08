Wie zag Pol Cassiers?

Door: redactie

18/08/17 - 14u47 Bron: Federale politie

Pol Cassiers, een 61-jarige man, werd woensdag voor het laatst gezien in de Ninovestraat in Ronse, in de richting van Brakel. Sindsdien is hij spoorloos. Hij verplaatst zich op een donkere herenfiets, type citybike, voorzien van twee draagtassen.