Rechter die onderdak gaf aan Michelle Martin uit PVDA gezet

SPS

17/08/17 - 13u48 Bron: Belga

© photo news.

Oud-rechter in Namen Christian Panier, die vooral bekend is omdat hij Michelle Martin sinds 2015 onderdak geeft, is uit de PVDA gezet. Dat schrijft het weekblad Le Vif op zijn website. De extreemlinkse partij heeft de beslissing van Panier om de ex-vrouw van Marc Dutroux onder te brengen, nooit kunnen verteren.

Michelle Martin eind 2012 aan het klooster van Malonne. © photo news.

De voorzitter van de Naamse PVDA-afdeling, Thierry Warmoes, gaat het om een beslissing van de nationale leiding van de partij. Warmoes benadrukt wel dat de uitsluiting van Panier niets te maken heeft met verkiezingskoorts.



"Christian heeft zijn lidgeld begin 2016 niet betaald, en ik heb er hem ook niet naar gevraagd, gezien de controverse het jaar daarvoor", klinkt het. "We dachten dat hij zelf de conclusie had getrokken na zijn strubbelingen met de partij, maar begin 2017 wilde hij plots toch opnieuw lidgeld betalen. We hebben daarop geweigerd om zijn lidkaart te hernieuwen", legt Warmoes uit. Die beslissing is inderdaad ingegeven door de affaire-Martin, bevestigt hij.



Toen Michelle Martin in 2012 voorwaardelijk vrijkwam, heeft de PVDA verklaard tegen die beslissing te zijn, zegt Warmoes. "Christian heeft haar niet alleen bij hem ontvangen maar heeft ook ronkende verklaringen afgelegd in de media. Hij ging zelfs zo ver te zeggen dat hij zelfs Hitler onderdak zou geven. Hij had zijn eigen agenda, die niet compatibel was met de onze."



Panier zelf reageert teleurgesteld. "Ik ben erg ontgoocheld, zeker omdat het om een partij gaat die openheid predikt. Het gaat om kleinburgerlijke kleinzerigheid. Maar dit houdt me niet tegen om een aanhanger te blijven van de ideeën of om zelfs op een PVDA-kandidaat te stemmen."