Man overvalt twee keer zelfde tankstation in één week

Een 28-jarige man heeft in een week tijd twee keer hetzelfde tankstation in Schaarbeek overvallen, zo meldt het Brusselse parket. De twintiger kon gisteravond na zijn tweede overval opgepakt worden door de lokale politie Brussel Noord (Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node).

De man stapte gisteravond het tankstation op de Generaal Wahislaan in Schaarbeek binnen, gemaskerd met een muts en een bandana, en bedreigde de uitbater met een vuurwapen. Hij eiste eerst de inhoud van de kluis en toen die leeg bleek, haalde hij de kassa leeg en stal een aantal flessen drank en pakken sigaretten. Vervolgens bond hij de uitbater vast en nam diens twee gsm's mee. Daarbij zei hij tegen het slachtoffer dat hij die zou achterlaten "op dezelfde plek als vorige keer".



Een week eerder, op 10 augustus, was het tankstation immers ook al overvallen, door een man gewapend met een cuttermes. Toen had de overvaller ook de gsm's van het slachtoffer meegenomen en achtergelaten onder een wagen.



Gisteravond kon de uitbater zich na de overval snel bevrijden en de politie verwittigen. Die kon in de omgeving van het tankstation de 28-jarige verdachte oppakken, op basis van het signalement dat het slachtoffer gegeven had. De verdachte, de 28-jarige K.W., bekende beide overvallen en werd ter beschikking gesteld van het Brusselse parket.