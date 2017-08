Dieven vragen losgeld voor nummerplaten

Door: redactie

video Dievenbendes proberen toeristen af te zetten met een nieuwe oplichterstruc: ze stelen nummerplaten van auto's. Als de eigenaars ze terug willen, dan moeten ze er losgeld voor betalen.

Reisbijstandsverzekeraar Touring heeft daar deze zomer al zesien meldingen over binnengekregen. Vooral Belgen in Italië en Frankrijk werden al slachtoffer van die truc. En de meeste gedupeerden betalen inderdaad, om voort te kunnen reizen.



Het is een oplichtingstruc die begonnen is bij bendes in Oekraïne, maar nu gebeurt het ook in Italië en Frankrijk. Criminelen schroeven de nummerplaat van je auto los op een parking langs de snelweg of zelfs bij een hotel. De politie in Oekraïne rolde in 2014 al een bende op die in één nacht meer dan 30 nummerplaten stalen.



Achter de ruitenwisser lieten ze een briefje achter: wie omgerekend tien euro overschreef, kreeg zijn plaat terug. Maar je weet niet wat de criminelen intussen met je nummerplaat hebben uitgespookt. Je kan voorkomen dat je nummerplaat gestolen wordt, door ze stevig vast te maken, bijvoorbeeld met anti-diefstalschroeven.