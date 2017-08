Wegpolitie nooit eerder zo onderbemand

BJM

De wegpolitie is zo onderbemand dat de politiemannen geregeld moeten kiezen bij welk ongeval ze gaan helpen. In verschillende zones zijn er personeelstekorten, die oplopen tot 60 procent.

"De wegpolitie is vandaag met te weinig om de burger naar behoren te kunnen helpen." Dat zegt Rudi Conings van de wegpolitie in Bertem, een politieman met meer dan 30 jaar op de teller. "De huidige onderbemanning bij de wegpolitie is ongezien. In Oudergem, bij Brussel, is er een personeelstekort van 60 procent. In het naburige Reyers is het personeel met de helft te weinig."



Dat laat zijn sporen na in de dagelijkse werking. "Eigenlijk rijden we op de snelweg van ongeval naar ongeval. Soms geraken we er gewoon niet, vaak pas met heel veel vertraging."



Conings hoopt dat zijn alarmkreet de politietop en bewindvoerders wakkerschudt. "We hebben het al vaak genoeg aangeklaagd en onze baas ook, maar hij wordt van hogerhand afgeblokt. Wij zijn geen prioriteit. Leg dat maar eens uit aan de mensen op de baan die ons nodig hebben."



"Verantwoordelijke burgers die ons melden dat er een zwalpende chauffeur over de snelweg rijdt of een trucker gevaarlijk inhaalt op het linkervak: sorry, geen personeel en geen tijd," zegt Conings. Het hele verhaal leest u in onze Pluszone. Proef nu 4 weken gratis.